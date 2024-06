Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Vormittag zu

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 26,88 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,88 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 26,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 212.868 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 100,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 14.05.2024 vor. Das EPS belief sich auf 2,04 EUR gegenüber 2,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,34 Prozent zurück. Hier wurden 13,77 Mrd. EUR gegenüber 14,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,09 EUR je Aktie.

