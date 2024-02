Bayer Aktie News: Bayer steigt am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 28,82 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 28,82 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 28,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 875.473 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 61,91 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 114,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,40 EUR. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,53 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,22 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 1,13 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.342,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,32 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 05.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,99 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

