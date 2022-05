Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 66,07 EUR

0,72% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.05.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 65,99 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 66,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.634.313 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 2,94 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,91 EUR am 06.12.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,30 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,77 EUR.

Am 10.05.2022 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,59 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 14.639,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Bayer am 04.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie letztendlich im Aufwind: Positive Citigroup-Studie stützt Bayer-Aktie

Bayer-Aktie freundlich: Bayer-Chef fordert in Davos innovationsfreundlichere EU-Regeln

Bayer-Aktie im Plus: Fitch bestätigt BBB+-Rating

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com