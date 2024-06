Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Bayer im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 25,82 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 25,82 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie sank bis auf 25,81 EUR. Mit einem Wert von 25,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 452.440 Bayer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 53,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 52,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,90 EUR an.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,04 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,34 Prozent zurück. Hier wurden 13,77 Mrd. EUR gegenüber 14,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Bayer die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

