Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 27,48 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 27,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 27,48 EUR. Mit einem Wert von 27,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 460.378 Bayer-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,32 EUR) erklomm das Papier am 12.09.2023. 86,75 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,89 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

