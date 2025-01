Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 21,49 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 21,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 295.532 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 31,39 EUR erreichte der Titel am 29.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 46,07 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,41 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 14,32 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,109 EUR je Bayer-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,13 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,65 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 9,97 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,98 EUR je Bayer-Aktie.

