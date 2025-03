Bayer Aktie News: Bayer zieht am Freitagnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,76 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 22,76 EUR zu. Bei 23,04 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 22,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.084.866 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 26,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 18,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,111 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,88 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 05.03.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

