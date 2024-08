Bayer Aktie News: Bayer am Mittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,52 EUR.

Die Bayer-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,52 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,70 EUR an. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,43 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 231.265 Bayer-Aktien.

Am 12.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 86,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 9,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 31,89 EUR.

Am 06.08.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,07 EUR je Aktie belaufen.

