Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 27,70 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,54 EUR nach. Mit einem Wert von 27,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 81.658 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 10,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,89 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 06.08.2024 vor. Bayer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,92 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,07 EUR je Bayer-Aktie.

