Bayer Aktie News: Bayer gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 28,32 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 28,32 EUR abwärts. Bei 28,20 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 309.080 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 61,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 118,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 27,40 EUR. Abschläge von 3,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,53 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,22 EUR.

Am 08.11.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10.342,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.281,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,99 EUR im Jahr 2023 aus.

