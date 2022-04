Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Freitagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Bayer 62,90 EUR

Um 12:04 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 62,71 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 63,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,40 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.121.399 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,99 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2022. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 7,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 42,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,54 EUR.

Bayer ließ sich am 01.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent auf 11.118,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.995,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Bayer am 10.05.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

