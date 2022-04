Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Bayer 62,60 EUR

Das Papier von Bayer konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 62,91 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,06 EUR zu. Bei 62,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.177.916 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,91 EUR ab. Abschläge von 43,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,54 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 01.03.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11.118,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 9.995,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 10.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 7,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

