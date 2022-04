Bayer Aktie News: Bayer macht am Freitagvormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Bayer 62,83 EUR

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 62,29 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,50 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,40 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 118.794 Aktien.

Am 13.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,38 Prozent hinzugewinnen. Am 06.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 41,87 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,54 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 01.03.2022 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11.118,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 9.995,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Bayer am 10.05.2022 vorlegen. Bayer dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,62 EUR je Aktie.

