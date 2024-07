Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Aufwind

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 27,68 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 27,68 EUR. Bei 27,88 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 418.298 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,40 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 9,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 34,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,07 EUR im Jahr 2024 aus.

