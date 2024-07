Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 27,75 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 27,75 EUR zu. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,88 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.112 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 93,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,04 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,80 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Bayer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

