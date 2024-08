Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich Bayer

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 27,85 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 27,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 28,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.276.049 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 84,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 11,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2024. Bayer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,92 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,14 Mrd. EUR – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Am 11.11.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer kooperiert mit NextRNA in der Onkologie - Bayer-Aktie unbeeindruckt

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start fester