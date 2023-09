Bayer Aktie News: Bayer legt am Mittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 45,59 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 45,59 EUR. Bei 45,76 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 45,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 405.317 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 44,04 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,97 EUR. Abschläge von 1,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.08.2023. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.044,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Bayer am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,24 EUR fest.

