Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 45,70 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 45,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 45,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,41 EUR. Zuletzt wechselten 887.845 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,68 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,97 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 1,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.08.2023. Das EPS belief sich auf 1,22 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11.044,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.819,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

