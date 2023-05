Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,04 EUR

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,38 EUR. Bei 54,48 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 54,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.002 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2022 bei 67,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 16,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,90 EUR.

Bayer gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 14.389,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 14.639,00 EUR umsetzen können.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,99 EUR je Aktie aus.

