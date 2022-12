Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer

Aktien in diesem Artikel Bayer 48,85 EUR

Das Papier von Bayer befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 48,93 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,85 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 243.224 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 28,04 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 46,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2021). Abschläge von 4,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 79,90 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.781,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.281,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 28.02.2024 dürfte Bayer die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2022 7,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

