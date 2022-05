Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Bayer 66,60 EUR

Im XETRA-Handel kam die Bayer-Aktie um 31.05.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 66,52 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,08 EUR aus. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,21 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.453.573 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 67,99 EUR markierte der Titel am 13.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 2,16 Prozent niedriger. Am 06.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 51,51 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 74,92 EUR.

Am 10.05.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,59 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.639,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 12.328,00 EUR eingefahren.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,84 EUR je Bayer-Aktie.

Biotechnologie: Die Guten ins Töpfchen

Bayer-Aktie letztendlich im Aufwind: Positive Citigroup-Studie stützt Bayer-Aktie

Bayer-Aktie freundlich: Bayer-Chef fordert in Davos innovationsfreundlichere EU-Regeln

