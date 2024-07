BayWa Aktie News: Investoren fliehen am Montagmittag aus BayWa

Aktie im Fokus

Die Aktie von BayWa gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BayWa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 33,2 Prozent auf 15,16 EUR abwärts.

Die BayWa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 33,2 Prozent im Minus bei 15,16 EUR. Die BayWa-Aktie sank bis auf 14,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 199.962 BayWa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 155,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2024 bei 14,74 EUR. Der aktuelle Kurs der BayWa-Aktie ist somit 2,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BayWa-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,525 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,80 EUR je BayWa-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BayWa am 25.03.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BayWa ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BayWa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. BayWa dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BayWa-Verlust in Höhe von -0,018 EUR je Aktie aus.

