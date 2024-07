BayWa Aktie News: Investoren fliehen am Montagnachmittag aus BayWa

BayWa im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BayWa. Das Papier von BayWa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 33,9 Prozent auf 15,00 EUR abwärts.

Der BayWa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 33,9 Prozent auf 15,00 EUR. Die BayWa-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,74 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 292.415 BayWa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2023 auf bis zu 38,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BayWa-Aktie ist somit 158,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BayWa-Aktie derzeit noch 1,73 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,525 EUR. Im Vorjahr erhielten BayWa-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der BayWa-Aktie wird bei 39,80 EUR angegeben.

BayWa ließ sich am 25.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,34 Prozent auf 5,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BayWa wird am 08.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BayWa-Verlust in Höhe von -0,018 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BayWa-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag schwächer

ENCAVIS kauft BayWa spanischen Solarpark ab - Aktien uneinheitlich