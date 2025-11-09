DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin90.209 +2,0%Euro1,1567 ±-0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Take Two 914508 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

BBC-Chef tritt nach Kritik an Trump-Sendung zurück

09.11.25 20:07 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die BBC, die weltberühmte öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Großbritanniens, steckt in einer tiefen Führungskrise. Senderchef Tim Davie trat am Abend ebenso zurück wie Deborah Turness, die für die BBC-Nachrichten verantwortlich ist. Hintergrund ist unter anderem die Bearbeitung einer Rede von US-Präsident Donald Trump für die Sendung "Panorama".

Wer­bung

Er habe entschieden, die BBC nach 20 Jahren zu verlassen, sagte Davie. Diese Entscheidung habe er allein getroffen, er sei dankbar für die Unterstützung, auch in den vergangenen Tagen. Die aktuelle Debatte sei zwar nicht der einzige Grund, habe aber zu seiner Entscheidung beigetragen. "Es wurden einige Fehler gemacht", und als Generaldirektor müsse er letztendlich die Verantwortung dafür übernehmen, sagte Davie.

Die Zeitung "The Telegraph" hatte zuletzt über ein internes Memo berichtet, in dem Bedenken hinsichtlich der Unparteilichkeit bei der Berichterstattung der BBC geäußert wurden. Konkret geht es bei der Trump-Rede vom 6. Januar 2021 darum, dass es durch den Zusammenschnitt so wirkt, als hätte der US-Präsident gesagt, er werde gemeinsam mit seinen Anhängern zum Kapitol gehen und bis zum Äußersten kämpfen.

BBC-Dokumentation wurde vor der US-Wahl ausgestrahlt

Am Tag dieser Rede hatten Anhänger von Trump den Parlamentssitz in Washington gewaltsam gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 gegen Trump formal zu bestätigen. Trump bemüht sich seit Jahren, den 6. Januar 2021 umzudeuten. Es sei kein Sturm gewesen, sondern ein "Tag der Liebe", behauptete er während seines Wahlkampfs wiederholt.

Wer­bung

Der Nachrichtenagentur PA zufolge war die BBC-Dokumentation ("Trump: A Second Chance?") Wochen vor der US-Wahl im vergangenen Jahr ausgestrahlt worden, die Trump gewann. Erwartet worden war zuletzt eine Entschuldigung und Aufklärung des Senders.

Die BBC war vor 103 Jahren gegründet worden und hat - auch wegen der journalistischen Qualität - weltweiten Ruhm erlangt. Wie die Rundfunkanstalt auf die Rücktritte reagiert, blieb zunächst offen./mj/DP/mis