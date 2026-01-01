DAX25.408 +0,6%Est506.018 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,21 +1,4%Nas23.667 ±-0,0%Bitcoin77.786 -0,4%Euro1,1675 +0,3%Öl63,15 +0,2%Gold4.618 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Wall Street uneins -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
AST SpaceMobile: Vom Weltraum-Narrativ zur Cash-Maschine? Die Chancen stehen gut AST SpaceMobile: Vom Weltraum-Narrativ zur Cash-Maschine? Die Chancen stehen gut
Tesla-Aktie 2026: Warum Analysten trotz Kursrally im Jahr 2025 zur Vorsicht mahnen Tesla-Aktie 2026: Warum Analysten trotz Kursrally im Jahr 2025 zur Vorsicht mahnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

BdB: Digitaler Euro problematisch für Banken

12.01.26 16:03 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) geplante digitale Euro ist aus Sicht der deutschen Privatbanken in der sich aktuell abzeichnenden Form ein Problem. "Bisher sehen wir eher Schwierigkeiten dahin gehend, dass die bisherigen Lösungen kaum kompatibel sind. Sie bedeuten für die Banken hohe Belastungen weil die Investitionen wirklich groß werden - vor allem, wenn die Online- und die Offline-Variante des digitalen Euro parallel eingeführt werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands privater Banken (BdB), Heiner Herkenhoff, in einem Pressegespräch zum Jahresauftakt in Frankfurt.

Wer­bung

Der digitale Euro muss Herkenhoff zufolge mit dem bisherigen europäischen Zahlungssystem in Einklang gebracht werden. "Nur wenn das gelingt, wird es auch ein effizientes System sein. Wenn es konkurrierende System werden, wenn wir also neben privaten Bezahllösungen ein konkurrierendes staatliches System haben, glauben wir, dass es Investitionen eher verdrängt und die Angebote für die Kunden nicht besser werden."

Herkenhoff räumte ein, dass der digitale Euro auch im Kontext der europäischen Souveränität betrachtet werden müsse, zumal mehr Souveränität auch mehr Resilienz bedeute. Eine Antwort auf die Dollarisierung durch Stablecoins sei er allerdings nicht. "Hier brauchen wir im Zweifel andere Produkte", sagte er.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 10:04 ET (15:04 GMT)