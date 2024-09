Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 38,52 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,1 Prozent auf 38,52 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 38,02 EUR. Bei 39,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 65.751 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,22 EUR ab. Abschläge von 3,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,55 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 EUR je Aktie generiert. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,12 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Experten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus