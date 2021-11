Bechtle Aktie News: Bechtle mit Verlusten

Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 65,12 EUR abwärts. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,94 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.215 Bechtle-Aktien.

Am 21.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,88 EUR. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,57 EUR ab.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,19 EUR. Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2022 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und führender IT-E-Commerce-Anbieter in Europa. Mit rund 80 Systemhausstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern Europas. Die Kombination aus Direktvertrieb von IT-Produkten mit umfassenden Systemhausdienstleistungen macht Bechtle zum zukunftsstarken IT-Partner für Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Regional vor Ort, in Europa gewachsen und weltweit durch IT-Allianzpartner auf allen Kontinenten vernetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Neckarsulm.

