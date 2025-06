Kursentwicklung

Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Mittag vor

04.06.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 39,08 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 39,08 EUR zu. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 39,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,72 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.342 Stück gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,40 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 21,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,708 EUR je Bechtle-Aktie. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,60 EUR. Bechtle ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie Wie Experten die Bechtle-Aktie im Mai einstuften TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 3 Jahren gekostet Bechtle-Aktie legt dennoch zu: Jefferies senkt Ziel für Bechtle

