Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 42,46 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 42,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 42,76 EUR. Bei 42,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.149 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 19,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 34,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,92 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,745 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,81 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,50 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 09.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,26 EUR je Aktie.

