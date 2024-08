Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Nachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 39,48 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 39,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 38,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 84.487 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 24,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,22 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,720 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,55 EUR an.

Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,28 Prozent präsentiert.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

