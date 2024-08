Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Bechtle

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 39,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 39,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 39,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,60 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.045 Stück gehandelt.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 24,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 37,22 EUR fiel das Papier am 18.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,720 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,55 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Bechtle die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX-Anleger nehmen nachmittags Reißaus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht Abschläge

Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus