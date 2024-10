Bechtle Aktie News: Bechtle fällt am Montagmittag

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 38,60 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 38,60 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 38,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.624 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2024 (36,20 EUR). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 6,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,80 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 09.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

