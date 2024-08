Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,26 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 39,26 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 39,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,34 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.969 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 33,52 Prozent zulegen. Am 18.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,22 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 5,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,720 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,55 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,28 Prozent zurück. Hier wurden 1,50 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht