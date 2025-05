Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,32 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 39,32 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 39,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 33.505 Stück.

Bei einem Wert von 47,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,31 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 26,91 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,717 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,91 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 14.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,82 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Bechtle-Aktie.

