Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 39,08 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 39,08 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,08 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.010 Bechtle-Aktien.

Am 29.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 22,06 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Abschläge von 26,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,717 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 14.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,82 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

