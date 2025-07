Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Mittag zu

Bechtle im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 40,28 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 40,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 40,42 EUR. Bei 39,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 45.208 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,06 Prozent. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,65 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,701 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,69 EUR aus.

Am 09.05.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,88 EUR je Aktie belaufen.

