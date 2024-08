Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Freitagvormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,60 EUR.

Das Papier von Bechtle legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 39,64 EUR. Mit einem Wert von 39,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.282 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 32,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,22 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,720 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 51,55 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Bechtle-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

