Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,24 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 38,24 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 38,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,40 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 13.580 Aktien.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 27,05 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 36,20 EUR. Abschläge von 5,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 50,80 EUR.

Bechtle gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,51 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 08.11.2024 gerechnet. Bechtle dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,11 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Expansion in Großbritannien: Bechtle kauft zu - Aktie im Minus

KW 40: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 40: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche