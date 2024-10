Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 38,66 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 38,66 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 38,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.808 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 35,59 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 36,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 6,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,80 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.08.2024. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,11 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

