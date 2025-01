Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 30,08 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 30,08 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,18 EUR an. Mit einem Wert von 29,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.942 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 42,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 4,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,689 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,85 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.11.2024. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,17 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht