Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:50 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 41,88 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,98 EUR aus. Bei 41,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 48.092 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.07.2023 auf bis zu 36,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,30 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,745 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,81 EUR an.

Am 08.05.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,50 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,26 EUR je Bechtle-Aktie.

