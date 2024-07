Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,46 EUR.

Mit einem Kurs von 41,46 EUR zeigte sich die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 41,82 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 41,46 EUR ein. Bei 41,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.951 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (36,31 EUR). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 12,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,745 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 54,81 EUR angegeben.

Bechtle veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,50 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 09.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,26 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

