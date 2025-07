Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 40,34 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 40,34 EUR. Bei 40,46 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.642 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,02 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 4,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Mit Abgaben von 28,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,704 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 46,69 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 09.05.2025. Das EPS lag bei 0,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,88 EUR im Jahr 2025 aus.

