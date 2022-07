Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag in Rot

Die Aktie verlor um 11.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 39,23 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,95 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.345 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 43,60 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2022 bei 35,57 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,57 EUR.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Bechtle die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Experten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

CANCOM- und Bechtle-Aktien werden von Kaufempfehlung angetrieben

Bechtle-Aktie trotzdem unter Druck: Bechtle bestätigt Prognose nach starkem Auftaktquartal

