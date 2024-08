Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag behauptet

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bechtle-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,96 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Bechtle-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 39,04 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 38,62 EUR. Bei 38,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 39.363 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 34,55 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 37,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 4,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,717 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,14 EUR je Bechtle-Aktie.

