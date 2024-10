Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Montagmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 37,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 37,24 EUR. Bei 37,36 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.667 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 40,76 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 2,79 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,711 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,80 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bechtle.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,10 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

