Bechtle Aktie News: Bechtle behauptet sich am Vormittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 37,15 EUR. Bei 37,50 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 37,00 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 37,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.426 Bechtle-Aktien.

Am 18.11.2021 markierte das Papier bei 65,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,47 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 14,06 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,14 EUR an.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Redaktion finanzen.net

