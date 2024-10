Bechtle Aktie News: Bechtle verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,54 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:34 Uhr bei 36,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 36,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 36,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.276 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,46 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 36,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,711 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 50,80 EUR angegeben.

Am 09.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,10 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche