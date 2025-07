Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittwochmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 37,74 EUR ab.

Um 11:45 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 37,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 37,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.027 Bechtle-Aktien.

Am 14.03.2025 markierte das Papier bei 41,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 10,44 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 23,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,704 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,87 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

