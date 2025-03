Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Minus

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 39,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 39,60 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,42 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 39,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.235 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,55 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,739 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,60 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,26 Prozent auf 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,90 Mrd. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Börse Frankfurt: MDAX nachmittags stärker

Börse Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone